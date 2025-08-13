Зарплати в агросекторі України зросли на 15% за рік: які професії найбільш оплачувані

Заробітні плати в агросекторі України зросли на 15% за останній рік.

Про це йдеться в аналітиці від OLX Робота.

Згідно з дослідженням, у липні 2025 року в порівнянні з липнем 2024-го медіанні зарплати зросли майже в усіх ключових аграрних професіях:

- Тракторист: з 25 000 грн до 30 000 грн (+20%);

- Пилорамник: з 23 500 грн до 30 000 грн (+28%);

- Агроном: з 24 000 грн до 25 000 грн (+4%);

- Інші професії в агросекторі: з 19 000 грн до 20 000 грн (+5%).

Попит на працівників в агросекторі залишається стабільно високим, особливо в розпал сезону. Згідно з аналітикою, у липні 2025 року на одну вакансію припадало майже 23 відгуки, тоді як рік тому – 20. Найзатребуванішими серед роботодавців залишаються трактористи, а найбільше відгуків пошукачів зібрала професія агронома.

Хоча частка вакансій із бронюванням у агросекторі залишається невисокою, вона демонструє відчутне зростання, зазначають аналітики. Так, у липні 2025 року кількість таких вакансій на OLX зросла у 6,2 раза порівняно з минулим роком: з 1% до 7% серед усіх оголошень у категорії "Сільське та лісове господарство".

Нагадаємо:

