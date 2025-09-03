Держгеонадра запустили реєстр нафтових і газових свердловин

Державна служба геології та надр України ввела в експлуатацію Державний реєстр нафтових та газових свердловин з інформацію про понад 12,5 тисяч об’єктів.

Про це йдеться на сайті Державної служби геології та надр України.

"Введено в експлуатацію Державний реєстр нафтових та газових свердловин. Метою його створення є облік свердловин за єдиним порядком, а також забезпечення підприємств, установ і громадськості достовірними даними про такі свердловини. Реєстр є складовою частиною Єдиної державної електронної геоінформаційної системи користування надрами", – говориться у повідомленні.

Реєстр містить інформацію про понад 12,5 тисяч свердловин, серед яких діючі, законсервовані, контрольно-спостережні й інші, інформує держслужба.

"Держгеонадра продовжують працювати над цифровізацією адміністративних сервісів. Відтепер надрокористувачам не потрібно подавати документи в паперовій формі для реєстрації паспорта свердловини. Вся обробка інформації, що формується в процесі діяльності користувачів надр, здійснюватиметься онлайн", – наголосив голова держслужби Олег Гоцинець.

Внесенню до реєстру підлягає інформація про свердловини, що перебувають на балансі підприємств, які видобувають нафту і газ, проводять роботи з буріння нафтових та газових свердловин і ведуть спостереження за їх станом.

Для реєстрації свердловини заявник засобами Єдиної державної електронної геоінформаційної системи користування надрами подає заяву, необхідну інформацію про неї й електронну копію паспорта свердловини.

У разі змін, що виникають у процесі експлуатації свердловини, або зміни її власника чи користувача, заявник подає заяву й відомості для внесення змін. Оновлення даних буде здійснено протягом 15 робочих днів.

Витяг з реєстру формуватиметься виключно за допомогою електронного інтерфейсу.

Доступ до відкритої інформації Державного реєстру нафтових і газових свердловин здійснюється на безоплатній основі, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко доручила Мінекономіки та Держгеонадра провести аудит всіх надрокористувачів, які отримали дозволи на стратегічно важливих родовищах.

Раніше міністерка енергетики України Світлана Гринчук повідомила, що разом з "Держнадра" міністерство аналізує, які родовища могли б використовуватися, але не використовуються з тих чи інших причин і які могли б посилити безпеку України.

13 серпня стало відомо, що Кабінет міністрів планує оголосити новий конкурс для інвесторів на укладення угод про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах двох нафтогазових ділянок в Україні - Свічанської та Межигірської.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів затвердив оновлений перелік корисних копалин та компонентів стратегічного значення.