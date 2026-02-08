Суд скасував спецдозвіл на ділянку Вашківецького піщано-гравійного родовища

Господарський суд міста Києва визнав недійсним договір купівлі-продажу спецдозволу на користування надрами на аукціоні щодо видобування піщано-гравійних порід Центральної ділянки Вашківецького родовища.

Про це свідчить рішення суду від 22 січня.

У 2023 році переможцем аукціону щодо спеціального дозволу на видобування піщано-гравійних порід Центральної ділянки Вашківецького родовища, яке знаходиться у Вижницькому районі Чернівецької області та Коломийському районі Івано-Франківської області, стало ТОВ "Черембуд".

Держгеонадра уклало з цим підприємством договір купівлі-продажу спецдозволу.

Центральна ділянка Вашківецького родовища проходить через русло річки Черемош і належить до водоохоронної зони.

Як встановила прокуратура, допустимість провадження планової діяльності з видобутку корисних копалин повинна бути визначена за результатами оцінки впливу на довкілля. В іншому випадку видобуток корисних копалин в межах водоохоронної зони р. Черемош суперечить Водному кодексі України.

Водночас згідно з даними Реєстру оцінки впливу на довкілля, в ньому відсутні матеріали щодо здійснення такої оцінки ТОВ "Черембуд" стосовно діяльності з видобутку піщано-гравійної суміші в руслі річки Черемош на Вашківецькому родовищі. Тобто, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів не видавало підприємству відповідний висновок.

В результаті суд визнав недійсними:

результати електронного аукціону з продажу спецдозволу,

договір купівлі-продажу спецдозволу,

сам спецдозвіл, виданий Держгеонадрами компанії.

Засновниками ТОВ "Черембуд" з Чернівецької області є Оксана Бабіч та Дмитро Гінгуляк.

