Фонд гарантування продає борги "Велти" зі знижкою до 90%

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив новий аукціон із продажу прав вимоги за двома кредитними договорами "Промінвестбанку", укладеними у 2011 і 2013 роках, забезпеченими виробничими активами та іншою заставою і порукою, повʼязаними з видобувним бізнесом групи компаній "Велта" Андрія Бродського.

Про це повідомляє NADRA.INFO.

Торги призначено на 2 березня 2026 року. Вони стартуватимуть із близько 8,95 млрд грн за правилами "голландського аукціону" – ціна протягом торгової сесії знижуватиметься на 1% за крок і може впасти на 90% (тобто лот можна придбати за 10% або 895 млн грн).

Щоб взяти участь у торгах, потенційні покупці мають відповідати кваліфікаційним вимогам і зробити гарантійний внесок у розмірі 89,5 млн грн.

Аукціон 2 березня буде четвертою спробою Фонду гарантування вкладів продати борги "Велти". Попередні не відбулися через відсутність зареєстрованих учасників.

Видання нагадало, що станом на 2022 рік ТОВ "ВКФ "Велта" контролювала два родовища титанових руд: Бирзулівське (на його базі діє збагачувальна фабрика) і Лікарівське (видобуток не здійснюється).

Нагадаємо:

Австралійська компанія European Lithium Limited 27 січня повідомила про укладання угоди про придбання 100% акцій Velta Holding, американської титанової компанії, що володіє однойменними виробничими та гірничодобувними активами в Україні.

В лютому Андрій Бродський заявляв, що "Велта" планує повністю погасити свої борги після завершення угоди з European Lithium Limited.