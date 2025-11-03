Державне геофізичне підприємство заробило на 68% більше, ніж за весь 2024 рік

Державне геофізичне підприємство "Укргеофізика" за дев'ять місяців 2025 року продемонструвало зростання фінансових і виробничих результатів.

Про це інформує Державна служба геології та надр.

Загальний обсяг виконаних робіт і наданих послуг склав понад 174 мільйони гривень, що на 31% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, говориться у повідомленні.

За підсумками звітного періоду чистим фінансовим результатом діяльності підприємства є прибуток у розмірі 1,26 мільйона гривень, що на 68% більше, ніж за увесь 2024 рік.

Крім того, Укргеофізика сплатила до бюджетів і цільових фондів 50,58 мільйона гривень податків та зборів, що майже на 57% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Також зросла заробітна плата працівників підприємства.

Основними замовниками підприємства є провідні компанії нафтогазового сектору – АТ "Укрнафта", АТ "Укргазвидобування", АТ "Укртрансгаз", ТОВ "ДТЕК Нафтогаз", ТОВ "Еско Північ" та ТОВ "Надра Юзівська".

"Така динаміка свідчить про зростання довіри ринку до державної компанії, яка забезпечує високу якість геофізичних послуг", – говориться у повідомленні.

Державна служба геології та надр також нагадає, що ПрАТ "НАК "Надра України" успішно завершила 9 місяців 2025 року, продемонструвавши суттєве зростання фінансових показників та перекривши збитки першого і другого кварталів.

Нагадаємо:

Раніше ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" перерахувало до державного бюджету України 56,7 мільйонів гривень.

Державна служба геології та надр України оголосила проведення одинадцятих аукціонів у 2025 році, на які запропонувала 12 ділянок надр із покладами глини та бурштину.

Переможець конкурсу на розробку родовища Ділянка Добра отримає спецдозвіл на 50 років і зможе видобувати та збагачувати літій, ніобій, рубідій, тантал, цезій, берилій, вольфрам та золото.

Рішення про початок конкурсу для інвесторів на родовище літію "Добра" у Кіровоградській області уряд ухвалив на позачерговому засіданні 27 серпня. Повідомлялося, що ділянка містить значні запаси літію, який має стратегічне значення для енергетики та технологій.

Представникам США показали в Україні перші родовища, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України. Міністр економіки Олексій Соболев повідомив, що делегація U.S. International Development Finance Corporation відвідала Кіровоградщину, аби оцінити інвестиційні можливості видобутку та переробки в регіоні".