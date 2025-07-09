Управління Сахалінським родовищем принесло державі ще 56,7 мільйонів гривень

ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" перерахувало до державного бюджету України 56,7 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Національне агентство з розшуку та менеджменту активів.

Черговий транш до держбюджету у розмірі 56 704 666,19 гривень надійшов від управління Сахалінського газового родовища.

"Кошти надійшли відповідно до умов договору управління з ПАТ "УКРНАФТА", який передбачає перерахування 90% прибутку від експлуатації арештованих корпоративних прав у статутному капіталі ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" до державного бюджету", – зазначено у повідомленні.

Це вже третє масштабне надходження від управління активами Сахалінського родовища, нагадає агентство. У липні 2024 року було перераховано 747,7 млн грн, у травні цього року — 1,074 млрд грн, у липні — 56,7 млн грн.

"Загальна сума надходжень від Сахалінського родовища склала 1,878 млрд гривень – кошти, які працюють на оборону та відновлення України", – говориться у повідомленні.

Видобуток природного газу на Сахалінському родовищі у Харківській області було поновлено у серпні 2024 року після системної роботи АРМА з усіма профільними відомствами. Підприємство ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" продовжує стабільний видобуток природного газу, що критично необхідний для енергетичної безпеки держави.

"Сахалінське родовище продовжує стабільно працювати на державу, завдяки ефективному управлінню та контролю АРМА. Кожна гривня, отримана від управління цим активом, – це пряма підтримка оборонного потенціалу України та забезпечення критично важливих потреб держави під час війни", – наголосила Голова АРМА Олена Дума.

Нагадаємо:

Раніше АРМА повідомляло, що передача в управління активів Сахалінського газового родовища забезпечило надходження до Державного бюджету України 1,074 млрд грн. Чистий прибуток компанії за 2024 рік склав 1,19 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд відмовив одному з акціонерів компанії "Укрнафтобуріння", яка розробляє Сахалінське родовище, у скасуванні арешту майна та передання майнових прав до АРМА.

До того повідомлялося, що шостий апеляційний адміністративний суд дозволив компанії "Укрнафтобуріння", яка була відчужена у Ігоря Коломойського, відновити видобуток на Сахалінському родовищі.

У кінці 2023 року Державна служба геології та надр анулювала спеціальний дозвіл №6349 від 10 липня 2019 року, наданий "Укрнафтобурінню" з метою видобування вуглеводнів Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища. Спецдозвіл припинили на виконання постанови Шостого апеляційного адміністративного суду.