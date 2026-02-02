Кабмін призначив тимчасово очільника Держгеонадр

Кабінет міністрів призначив Леоніда Музикуса тимчасово виконувачем обов'язки голови Державної служби геології та надр України.

Відповідне розпорядження від 30 січня 2026 року оприлюднено на урядовому порталі, передає Укрінформ.

"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державної служби геології та надр України, виконання обов'язків голови Державної служби геології та надр України на першого заступника голови зазначеної Служби Музикуса Леоніда Євгеновича", - йдеться в повідомленні.

Раніше Музикус обіймав посаду першого заступника голови Держгеонадр. Сфера його відповідальності – робота підприємств, що перебувають у сфері управління служби.

До Держгеонадр працював в ДП "Національні інформаційні системи", Українській асоціації фінтех, НБУ.

Нагадаємо:

7 січня Кабінет міністрів звільнив Олега Гоцинця з посади голови Державної служби геології та надр України.

Гоцинець обіймав посаду з листопада 2024 року.