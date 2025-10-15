Держава зібрала акцизних податків на третину більше, ніж торік

Надходження від акцизу за 9 місяців склали 129,5 млрд грн – на третину більше, ніж торік.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

"За січень – вересень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 129,5 млрд грн акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів", – говориться у повідомленні.

Додатково до плану держбюджет отримав 10,4 млрд грн, або +8,8 % до показника доходів. Порівняно з відповідним періодом минулого року це більше на 32,2 млрд гривень, або на 33,1 %,зазначає ДПС.

"Основний фактор зростання – додаткові надходження по вироблених в Україні та ввезених тютюнових виробах, лікеро-горілчаній продукції, виробленій електричній енергії", – зазначає податкова.

У вересні 2025 року надійшло 12,9 млрд грн акцизного податку. Показник доходів виконаний на 100,4 %. Додатково до бюджету надійшло 0.1 млрд гривень за рахунок сплати акцизу з вироблених та ввезених тютюнових виробів, додають у ДПС.

Нагадаємо:

За січень-вересень 2025 року надходження до місцевих бюджетів зросли на 15,2%. Протягом січня – вересня поточного року до місцевих бюджетів надійшло 358,2 млрд грн.

Протягом січня – вересня 2025 року платники перерахували 479,2 млрд грн єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Порівняно з відповідним періодом минулого року це +21,9%, або 86,2 млрд грн. За цей же період 2024 року ця сума була на рівні 393 млрд грн, говориться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що з 27 вересня 2025 року набувають чинності оновлені правила реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних. Новації мають зменшити кількість блокувань, зробити правила прозорішими та знизити ризики для бізнесу.

Раніше Кабінет міністрів затвердив новий порядок маркування алкоголю та тютюну електронними марками.