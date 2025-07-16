Вийти з "тіні": в Україні затвердили нові правила маркування алкоголю та сигарет

Кабінет міністрів затвердив новий порядок маркування алкоголю та тютюну електронними марками.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів.

Відповідну постанову Кабмін ухвалив 16 липня.

"З 1 січня 2026 року для маркування будуть використовуватись електронні марки у вигляді графічного елемента (DataMatrix коду), який наноситься на кожну окрему пачку тютюнового виробу або пляшку алкогольного напою, або ємність з рідиною, що використовується в електронних сигаретах.

Прийнята постанова є логічним продовженням запуску Електронної системи обігу підакцизних товарів (Е-Акциз), тестування якої триває з 1 березня 2025 року та завершиться 1 січня 2026 року", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні сподіваються, що впровадження електронних марок підвищить рівень простежуваності обігу підакцизних товарів та сприятиме скороченню тіньового обігу алкоголю і тютюнових виробів.

Українці зможуть перевірити легальність товару через застосунок.

Також очікується зростання ефективності адміністрування акцизного податку та збільшення надходжень до держбюджету.

У міністерстві уточнили, що попереднє положення, затверджене постановою Кабміну №1251 від 27 грудня 2010 року, втратить чинність із 1 січня 2026 року, за винятком окремих перехідних норм - вони залишаються чинними до 1 вересня 2026 року.

Нагадаємо:

В Україні протягом п’яти місяців 2025 року стабільно зростають виторги від реалізації підакцизних товарів.