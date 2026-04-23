Держава компенсувала львівській компанії частину витрат за знищений російськими БпЛА цех

Грант на відновлення допоміг львівській компанії "Лазербенд" відновити виробничі потужності після прильоту російського безпілотника.

Про це розповідає Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Львівська компанія "Лазербенд", яка займається металообробкою і виробляє під замовлення деталі, восени 2025 року відкрила новий виробничо-складський корпус.

Вибух російського шахеду пошкодив практично всі верстати, які були встановлені у новому корпусі і пошкодив будівлю. Збитки сягнули 14 мільйонів гривень.

Керівництво компанії вирішило скористатися відносно новим інструментом політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" – отримати грант на відновлення.

Мінекономіки нагадує, що цю програму уряд запустив влітку 2025 року. Вона передбачає державну допомогу обсягом до 16 мільйонів гривень для придбання нового обладнання замість пошкодженого на умовах співфінансування 20:80. Заявку на грант можна відправити через портал "Дія".

Грант на відновлення дозволив компанії "Лазербенд" пройти складний період після прильоту російського шахеда з мінімальними втратами і не втратити замовлення, розповіли у міністерстві.

Наразі компанія будує на околиці Львова новий виробничий корпус площею 14 тис. кв. м. Аде після недавнього прильоту вирішили зберегти кілька виробничих майданчиків у різних районах міста, диверсифікувавши воєнні ризики.

Уряд збільшив граничний розмір компенсації за пошкоджене або знищене майно та спростив доступ до компенсації страхових премій у межах програми страхування воєнних ризиків для бізнесу.

Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що в Україні перші п'ять компаній подали заявки на страхування майна від воєнних ризиків.

Раніше Кабінет міністрів України ухвалив рішення про вдосконалення страхування майна від воєнних ризиків.

Раніше повідомлялося, що з 1 січня 2026 року в Україні запрацює новий механізм страхування майна від воєнних ризиків, який передбачатиме пряму компенсацію збитків для підприємств у прифронтових регіонах та часткову компенсацію страхового платежу для бізнесу по всій Україні.