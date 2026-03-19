Уряд розширив програму страхування воєнних ризиків

Уряд збільшив граничний розмір компенсації за пошкоджене або знищене майно та спростив доступ до компенсації страхових премій у межах програми страхування воєнних ризиків для бізнесу.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України.

"Ми потроїли граничні суми компенсації — до 30 млн грн за майно і до 3 млн грн за страховими преміями", – зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Подати заяву на компенсацію премії тепер можна вже на 31-й день після укладення договору. Це надасть підприємствам більше можливостей для відновлення та покращить умови для залучення інвестицій в Україну, сказав він.

Гранична сума компенсації за пошкоджене або знищене майно збільшена з 10 млн грн до 30 млн грн. Підприємства, які вже подали заяви, до 1 травня 2026 року зможуть їх уточнити: збільшити раніше заявлені суми можливих збитків, додати до заявки інше майно.

Також скасована норма, за якою сума компенсації мала бути зменшена на суму раніше отриманих грантів або іншої державної допомоги.

Компенсація буде виплачуватись лише за те майно, яке було включене до програми на дату пошкодження або знищення.

Гранична сума компенсації страхової премії збільшена з 1 млн грн до 3 млн грн. Подати заяву на компенсацію страхової премії можна буде вже на 31-й день після укладення договору страхування.

Підприємства, які уклали договір страхування після 1 січня 2026 року, але не подали заяву одразу, зможуть приєднатися до програми до 1 травня 2026 року.

Якщо договір дозволяє сплачувати страхову премію частинами, компенсацію також виплачуватимуть частинами — пропорційно сплаченим платежам.

Компенсацію надаватимуть лише за договорами страхування майна від воєнних ризиків.

Програма страхування воєнних ризиків для бізнесу стартувала 1 січня 2026 року. Наразі за напрямом компенсації за пошкоджене або знищене майно подано 52 заяви, з яких 20 уже підтверджено.

За напрямом компенсації страхової премії бізнес подав 21 заяву, повідомляє міністерство.

