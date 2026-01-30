Бізнесу покращили умови страхування від воєнних ризиків: що змінилося

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про вдосконалення страхування майна від воєнних ризиків.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Відтепер компенсації підлягає не лише нерухомість, а й виробниче обладнання (верстати, апарати, інструменти, пристрої тощо), що використовуються в основній діяльності.

На етапі подачі заявки скасовано вимогу надавати звіт про оцінку майна, підприємець самостійно вказує суму ймовірного збитку в заявці.

Також відтепер ліміт компенсації (10 млн грн за майно або 1 млн грн компенсації страхової премії) застосовується до кожного підприємства окремо, а не до всіх повʼязаних осіб.

Чітко прописано, що компенсація надається не лише за прямі влучання ракет чи артилерії, а й за ударні хвилі, падіння БПЛА та уламків, а також за опосередкований вплив зброї.

Державна підтримка, як і раніше, передбачає два інструменти: пряму компенсацію збитків для підприємств, майно яких розташоване на територіях підвищеного ризику (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області за виключенням окупованих територій) та часткову компенсацію страхової премії для бізнесу на решті території України.

"Ми прибрали зайву бюрократію на старті: бізнесу більше не треба витрачати час і кошти на оцінку майна лише для того, щоб подати заявку. Також включили у покриття виробниче обладнання та чітко прописали можливість покриття у разі шкоди від дронів та уламків", – прокоментував міністр економіки Олексій Соболєв.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що з 1 січня 2026 року в Україні запрацює новий механізм страхування майна від воєнних ризиків, який передбачатиме пряму компенсацію збитків для підприємств у прифронтових регіонах та часткову компенсацію страхового платежу для бізнесу по всій Україні.