Свириденко розповіла про компанії, які першими подалися на страхування від воєнних ризиків

Віктор Волокіта — 6 лютого, 20:40
В Україні перші п'ять компаній подали заявки на страхування майна від воєнних ризиків.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Серед перших заявників — Suziria Group, сімейна група компаній з Харкова, яка займається зоотоварами.

"Попри війну, вони зберегли робочі місця у прифронтовому місті: один з офісів та логістично-виробничі потужності. Для компанії новий механізм від держави став однією з можливостей планувати свій розвиток навіть в умовах воєнних ризиків", - розповіла Свириденко.

Інші чотири заявника — також підприємства з прифронтових регіонів.

Вона нагадала, що нова урядова програма, про яку просив бізнес в умовах постійних російських ударів по підприємствах та інфраструктурі, працює за двома напрямами:

  • пряма компенсація збитків для підприємств у прифронтових регіонах
  • часткова компенсація страхового платежу для бізнесу по всій території Україні.

Для прифронтових територій максимальна сума компенсації від держави — до 10 млн грн за майно, пошкоджене або знищене з 1 січня 2026 року. Умовою участі в програмі є сплата одноразового внеску в розмірі 0,5% від загальної суми ймовірного збитку за пошкодження або знищення всього майна, заявленого до участі.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про вдосконалення страхування майна від воєнних ризиків.

