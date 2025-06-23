DeepSeek намагається відкрити доступ китайській розвідці до американських напівпровідників – Reuters

Компанія DeepSeek, яка займається розробкою штучного інтелекту, допомагає військовим і розвідувальним операціям Китаю.

Про це з посиланням на високопоставленого американського чиновника пише Reuters.

Неназваний агентством чиновник Державного департаменту стверджує, що китайський технологічний стартап намагався використовувати підставні компанії з Південно-Східної Азії для доступу до високоякісних напівпровідників зі США.

"Китайський стартап намагався обійти американські експортні обмеження, використовуючи підставні компанії з Південно-Східної Азії для отримання передових напівпровідників", – говориться у публікації.

У січні компанія DeepSeek з Ханчжоу здійняла хвилю в світі технологій, заявивши, що її моделі штучного інтелекту відповідають або перевершують провідні американські аналоги, при цьому коштують вдвічі дешевше, нагадує Reuters.

"Ми розуміємо, що DeepSeek охоче надавав і, ймовірно, продовжуватиме надавати підтримку військовим і розвідувальним операціям Китаю. Ці зусилля виходять за рамки доступу до моделей штучного інтелекту DeepSeek з відкритим вихідним кодом", – сказав високопоставлений чиновник в інтерв'ю Reuters.

За словами чиновника, DeepSeek має доступ до великих обсягів висококласних чіпів H100 американської компанії Nvidia (NVDA). З 2022 року ці чіпи перебувають під експортними обмеженнями США через побоювання Вашингтона, що Китай може використовувати їх для розвитку свого військового потенціалу або вирватися вперед у гонці штучного інтелекту.

Американські законодавці раніше заявляли, що, згідно з розкриттям інформації про конфіденційність, DeepSeek передає дані американських користувачів до Китаю через "внутрішню інфраструктуру", пов'язану з China Mobile, державним телекомунікаційним гігантом, зазначено у публікації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Пекін активізує зусилля, щоб досягти технологічної незалежності на тлі жорсткіших обмежень з боку США. Прем'єр-міністр Китаю Лі Цянь заявив, що ШІ відіграватиме вирішальну роль у цифровій економіці країни. Він пообіцяв посилити підтримку розробки великих мовних моделей і впровадження ШІ в апаратні засоби, такі як смартфони, роботи та "розумні" автомобілі.

Зацікавленість Китаю у розвитку штучного інтелекту зросла після того, як Вашингтон запровадив нові обмеження на доступ до американських мікросхем і передових моделей ШІ. Це стало ще одним полем технологічного протистояння між двома країнами.

Китай впроваджує штучний інтелект DeepSeek у різних сферах — від лікарень до державних установ. Після дебюту моделі R1 у січні на світових ринках компанії та органи влади країни активно підтримують національного лідера ШІ.

Також повідомлялося, що Texas Instruments інвестує понад 60 мільярдів доларів у розширення виробництва напівпровідників у США. Інвестиції будуть спрямовані на сім заводів з виробництва напівпровідників у Техасі та Юті і створять понад 60 тис робочих місць, заявила TI.