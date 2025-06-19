У США побудують сім заводів з виробництва напівпровідників

Texas Instruments інвестує понад 60 мільярдів доларів у розширення виробництва напівпровідників у США.

Про це пише CNN.

Інвестиції будуть спрямовані на сім заводів з виробництва напівпровідників у Техасі та Юті і створять понад 60 тис робочих місць, заявила TI.

Компанія хоче допомогти виробляти критично важливі чіпи, які живлять все – від смартфонів до центрів обробки даних і автомобілів – всередині країни і випередили Китай у технологічній галузі.

"TI, яка співпрацює з такими технологічними та автомобільними гігантами, як Apple, Nvidia та Ford, стверджує, що це найбільша інвестиція у виробництво базових напівпровідників в історії США", – пише CNN.

"Це повідомлення стало черговою великою запланованою інвестицією американської компанії в США, оскільки Трамп підштовхує такі галузі, як технологічні, до перенесення виробництва до країни", – повідомляє видання.

Воно зазначає, що президент Дональд Трамп продовжує чинити тиск на таких технологічних гігантів, як Apple і Samsung, щоб вони виробляли свою продукцію в Америці.

"Раніше цього місяця General Motors заявила, що інвестує 4 мільярди доларів у збільшення виробництва в США. У лютому Apple заявила, що інвестує 500 мільярдів доларів у розширення своїх потужностей у США. Oracle, OpenAI і SoftBank оголосили в січні, що вони об'єднаються в нову компанію під назвою Stargate для розвитку інфраструктури штучного інтелекту в Америці", – говориться у публікації.

"Відродження американського виробництва було головною метою президентства Трампа. Протягом перших трьох місяців свого другого терміну він вдався до тарифного бліцу, пообіцявши обкласти митами майже кожен товар, вироблений за кордоном!, – нагадує CNN.

"Випередити Китай у технологічній гонці стало ще одним пріоритетом президентства Трампа, особливо після того, як китайський стартап DeepSeek потряс Уолл-стріт і Кремнієву долину своєю високоефективною, але нібито дешевою моделлю штучного інтелекту", – пише CNN.

Нагадаємо:

Раніше CNN писав, що Президент США Дональд Трамп використовує свою "любов до тарифів", щоб тиснути на відомі американські компанії, але насправді не має достатніх важелів впливу і сподівається, що вони "моргнуть" першими.

Раніше повідомлялося, що Amazon, Google, Microsoft і Meta підтримали ініціативу щодо 10-річного мораторію на регулювання штучного інтелекту у США.

За даними Financial Times, лобісти, які представляють техногігантів, наполягають на ухваленні Сенатом США мораторію, який заборонить штатам впроваджувати будь-яке регулювання у сфері штучного інтелекту протягом 10 років. Відповідна норма включена до версії бюджетного законопроєкту, яку підтримує Дональд Трамп.

Також повідомлялося, що майже всі смартфони, куплені в США, виробляються за кордоном — переважно в Китаї, Південній Кореї, а також все частіше в Індії та В'єтнамі. Лише одна американська компанія виробляє смартфони всередині країни — каліфорнійська Purism, яка випускає телефони Liberty, що продаються за 1999 доларів.

Раніше BBC писало, що приблизно 99% взуття, що продається в США, імпортується, переважно з Китаю, В'єтнаму та Індонезії. І цк виробництво стало символом багаторічних змін і демонструє, що виробництво більше не є трудомістким двигуном процвітання, яким воно було колись. Вартість робочої сили в США дуже висока. Порівняно із заводами в Азії, американські витрати на персонал приблизно в 10-12 разів вищі.

Також повідомлялося, що великі інституційні інвестори поступово відвертаються від ринку США на тлі торговельних воєн Дональда Трампа та зростаючого державного боргу.