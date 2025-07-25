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Цього тижня "Земельний банк" приніс державі майже 22 мільйони гривень

Андрій Муравський — 25 липня, 20:02
Цього тижня Земельний банк приніс державі майже 22 мільйони гривень
Getty Images

Цього тижня результати торгів "Земельного банку" склали 18,3 млн гривень.

Про це повідомляє Фонд державного майна України.

"Цього тижня в електронній системі "Prozorro.Продажі" пройшли онлайн-аукціони із суборенди державних сільськогосподарських земель у межах проєкту "Земельний банк".  18,3 млн гривень (+ 3,6 млн грн ПДВ) – результати торгів "Земельного банку", – говориться у повідомленні.

"Додатково переможці сумарно мають сплатити 3,6 млн грн ПДВ. Тож загальний економічний ефект від сьогоднішніх торгів "Земельного банку" може становити близько 21,9 млн грн з ПДВ", – говориться у повідомленні.

Усього було проведено .26 онлайн-аукціонів. Загальна площа ділянок, які були виставлені на торги, склала 1788,4 га. Локації ділянок: Харківська, Закарпатська, Львівська, Хмельницька, Миколаївська та Київська області.

Загальна кількість пропозицій на торгах склала 88. В ході торгів вартість зросла у 3 рази, середня вартість суборенди за 1 гектар – 10 224 гривень, повідомляє ФДМУ.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що користувачі державних сільськогосподарських земель сплатили за півріччя 526,8 мільйонів гривень. З 1 січня до 1 липня 2025 року в системі Prozorro.Продажі було оголошено онлайн-аукціони з суборенди державних сільгоспземель загальною площею 48 390 гектарів у 19 областях України. І 388 успішних аукціонів завершились підписанням угод.

Раніше Міністерство економіки повідомило, що за пів року онлайн-аукціонів "Земельного банку" понад 20 тис. га державних сільгоспземель передали в законне користування. За них сплачено 584,9 млн грн. В середньому 7 учасників змагаються за кожен лот, завдяки цьому стартова вартість суборенди земель зростає у 8 разів.

Раніше міністр аграрної політики Віталій Коваль прогнозував, що 175 земельних ділянок, які були здані "Земельним банком" в суборенду у 2024 році, приноситимуть 344 млн грн щороку.

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ФДМУ

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