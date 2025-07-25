Цього тижня "Земельний банк" приніс державі майже 22 мільйони гривень

Цього тижня результати торгів "Земельного банку" склали 18,3 млн гривень.

Про це повідомляє Фонд державного майна України.

"Цього тижня в електронній системі "Prozorro.Продажі" пройшли онлайн-аукціони із суборенди державних сільськогосподарських земель у межах проєкту "Земельний банк". 18,3 млн гривень (+ 3,6 млн грн ПДВ) – результати торгів "Земельного банку", – говориться у повідомленні.

"Додатково переможці сумарно мають сплатити 3,6 млн грн ПДВ. Тож загальний економічний ефект від сьогоднішніх торгів "Земельного банку" може становити близько 21,9 млн грн з ПДВ", – говориться у повідомленні.

Усього було проведено .26 онлайн-аукціонів. Загальна площа ділянок, які були виставлені на торги, склала 1788,4 га. Локації ділянок: Харківська, Закарпатська, Львівська, Хмельницька, Миколаївська та Київська області.

Загальна кількість пропозицій на торгах склала 88. В ході торгів вартість зросла у 3 рази, середня вартість суборенди за 1 гектар – 10 224 гривень, повідомляє ФДМУ.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що користувачі державних сільськогосподарських земель сплатили за півріччя 526,8 мільйонів гривень. З 1 січня до 1 липня 2025 року в системі Prozorro.Продажі було оголошено онлайн-аукціони з суборенди державних сільгоспземель загальною площею 48 390 гектарів у 19 областях України. І 388 успішних аукціонів завершились підписанням угод.

Раніше Міністерство економіки повідомило, що за пів року онлайн-аукціонів "Земельного банку" понад 20 тис. га державних сільгоспземель передали в законне користування. За них сплачено 584,9 млн грн. В середньому 7 учасників змагаються за кожен лот, завдяки цьому стартова вартість суборенди земель зростає у 8 разів.

Раніше міністр аграрної політики Віталій Коваль прогнозував, що 175 земельних ділянок, які були здані "Земельним банком" в суборенду у 2024 році, приноситимуть 344 млн грн щороку.