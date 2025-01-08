Суборенда землі, надана 2024 року "Земельним банком", щороку приноситиме 344 мільйони - Коваль

175 земельних ділянок, які були здані "Земельним банком" в суборенду у 2024 році, приноситимуть 344 млн грн щороку.

Про це повідомив міністр аграрної політики Віталій Коваль.

"Вже укладено 175 угод на передачу в суборенду земель площею 10 847 га, що забезпечує 343,7 млн грн щорічних надходжень із ПДВ. Середня вартість суборенди становить 31,7 тис. грн за гектар", - написав Коваль.

Він нагадав, що 1 жовтня 2024 року стартував проєкт "Земельний банк", спрямований на прозору оренду державних сільськогосподарських земель через відкриті аукціони.

В результаті у 2024 році провели 266 успішних аукціонів, які охопили земельну площу 23 296 га.

Крім того, участь у торгах взяли 15 областей: Вінницька, Київська, Львівська, Одеська, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Миколаївська та інші.

За минулий рік було подано 2 476 пропозицій, середня кількість учасників на торгах – 9 осіб.

Початкова вартість оренди зросла в 8,6 рази під час аукціонів.

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Нагадаємо:

ТОВ "Державний земельний банк" зіткнувся зі спротивом з боку Петровірівської сільської ради на Одещині, яка блокує передачу в суборенду 5,4 тис. га державних сільськогосподарських земель через прозорі аукціони.