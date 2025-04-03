Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

За пів року торгів "Земельний банк" приніс майже 600 мільйонів надходжень

Альона Кириченко — 3 квітня, 16:06
За пів року торгів Земельний банк приніс майже 600 мільйонів надходжень
Getty Images

За пів року онлайн-аукціонів "Земельного банку" понад 20 тис. га державних сільгоспземель передали в законне користування. За них сплачено 584,9 млн грн.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Зазначається, що в середньому 7 учасників змагаються за кожен лот, завдяки цьому стартова вартість суборенди земель зростає у 8 разів.

За даними відомства, з 1 жовтня 2024 року у системі "Прозорро. Продажі" проведено 506 онлайн-аукціонів суборенди державних сільгоспземель загальною площею 35 235 гектарів у 17 областях України. За результатами 271 — укладено договори суборенди на земельні ділянки площею 20 521 га.

Найбільша конкуренція спостерігалася у Вінницькій області (в середньому 22 учасники на лот), Полтавській та Черкаській областях – в середньому 14 учасників на лот.

За результатами укладених угод, найвищу середню ціну за гектар зафіксовано на Івано-Франківщині — 47,5 тис. грн. Найнижча середня вартість була на Закарпатті — 3 496 грн/га.

Водночас найвищу вартість за гектар за підсумками півріччя має земельна ділянка площею 191 га на Черкащині – 56 тис. грн разом з ПДВ.

Нагадаємо:

175 земельних ділянок, які були здані "Земельним банком" в суборенду у 2024 році, приноситимуть 344 млн грн щороку, прогнозує міністр аграрної політики Віталій Коваль.

земля земельний банк

земельний банк

За пів року торгів "Земельний банк" приніс майже 600 мільйонів надходжень
Малі агропідприємства домінують на аукціонах "Земельного банку"
Депутати, бізнесмени, місцеві "князьки". Хто заробляє на тюремних землях

Останні новини