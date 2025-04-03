За пів року торгів "Земельний банк" приніс майже 600 мільйонів надходжень

За пів року онлайн-аукціонів "Земельного банку" понад 20 тис. га державних сільгоспземель передали в законне користування. За них сплачено 584,9 млн грн.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Зазначається, що в середньому 7 учасників змагаються за кожен лот, завдяки цьому стартова вартість суборенди земель зростає у 8 разів.

За даними відомства, з 1 жовтня 2024 року у системі "Прозорро. Продажі" проведено 506 онлайн-аукціонів суборенди державних сільгоспземель загальною площею 35 235 гектарів у 17 областях України. За результатами 271 — укладено договори суборенди на земельні ділянки площею 20 521 га.

Найбільша конкуренція спостерігалася у Вінницькій області (в середньому 22 учасники на лот), Полтавській та Черкаській областях – в середньому 14 учасників на лот.

За результатами укладених угод, найвищу середню ціну за гектар зафіксовано на Івано-Франківщині — 47,5 тис. грн. Найнижча середня вартість була на Закарпатті — 3 496 грн/га.

Водночас найвищу вартість за гектар за підсумками півріччя має земельна ділянка площею 191 га на Черкащині – 56 тис. грн разом з ПДВ.

Нагадаємо:

175 земельних ділянок, які були здані "Земельним банком" в суборенду у 2024 році, приноситимуть 344 млн грн щороку, прогнозує міністр аграрної політики Віталій Коваль.