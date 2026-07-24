"Створює корупційні ризики": нардепи звинуватили Енергоатом в укрупненні лотів

Народні депутати спільно заявили про повернення Енергоатому до практики укрупнення лотів на аукціонах з продажу електроенергії, що несе корупційні ризики.

Про це йдеться в листі голови енергетичного комітету Верховної Ради Андрія Геруса та ще 50 нардепів до Кабміну, Міністерства енергетики та Міністерства економіки. Лист є в розпорядженні ЕП.

"У вівторок, 14 липня 2026 року, АТ "НАЕК "Енергоатом" проводило аукціон із продажу 2 000 МВт базового навантаження на період з 21 по 31 липня 2026 року. Аукціон розпочався зі стартової ціни 4 900 грн за 1 МВт·год.

У ході торгів відбулося укрупнення лота до 200 МВт, і відповідний обсяг електричної енергії був проданий компанії "Д.Трейдінг" (група ДТЕК) за ціною 4 205 грн за 1 МВт·год.

Водночас наприкінці аукціону ціна знову становила 4 900 грн за 1 МВт·год.", – пише Герус.

У 2020– 2021 роках уже були випадки укрупнення лотів, які призводили до продажу Енергоатомом електроенергії за заниженими цінами для ТОВ "Юнайтед Енерджі" (група Приват).

Нардеп наголосив, що пізніше це стало кримінальною справою Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

"Повернення до практики укрупнення лотів створює корупційні ризики, обмежує коло потенційних покупців і конкуренцію на аукціонах та, як наслідок, може призводити до заниження ціни продажу електричної енергії і фінансових втрат державної компанії та держави", – йдеться в листі.

У підсумку нардепи просять урядовців заборонити Енергоатому формувати укрупнені лоти обсягом 200 МВт та встановити максимальний розмір одного лота не більше 50 МВт.

Нагадаємо:

13 липня Герус звернувся до Кабміну, Міненерго та Мінекономіки та заявив про ознаки цінового маніпулювання на ринку електроенергії "на добу наперед" після того, як 11-13 липня середня ціна там впала на 38,8% при майже незмінному споживанні.

15 липня Герус писав, що на аукціоні на продажу електроенергії "Енергоатом" продавав 2000 МВт на останню декаду липня, при чому укрупнення лотів призвело до пониження цін: аукціон розпочався із ціни 4900 грн, а після обвалу ціни 400 МВт було продано значно дешевше.