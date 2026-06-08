Головний Бухгалтер ФДМУ очолить"Земельний банк"

Державний земельний банк очолив новий керівник – Видиборець Андрій Петрович.

Про це повідомила пресслужба Фонду державного майна України (ФДМУ).

Видиборця колективу "Земельного банку" представив очільник ФДМУ Дмитро Наталуха. У Фонді називають прихід нового керівництва "оновленням" роботи Держзембанку.

Наталуха зазначив, що найближчим часом до проєкту "Земельний банк" буде додано ще 30 тисяч гектарів державних земель у межах другого пулу. Усі вони передаватимуться в суборенду виключно через онлайн-аукціони.

Фонд також розглядає можливість у майбутньому перетворити державну землю на фінансовий інструмент для українців за аналогією з ОВДП.

Про Видиборця відомо небагато. З декларації зрозуміло, що до "Земельного банку" він працював у ФДМУ на посаді головного бухгалтера, куди він прийшов не раніше лютого 2026 року, вже після призначення Дмитра Наталухи очільником Фонду.

Згідно із декларацією Видиборця, за 2025 рік він отримував заробітну плату з мілтек-компанії ТОВ "Розумна війна" та Інститут нейрохірургії НАМНУ України.

Нагадаємо:

"Земельний банк" – це проєкт Фонду держмайна, який модерує ринок оренди державних сільгоспземель через онлайн-аукціони. Проєкт запустили у 2024 році.

З 2024 до 2026 року Держзембанк очолював Ярослав Ярославський.

Державний земельний банк забезпечив 1,3 млрд грн надходжень до державного бюджету за час діяльності, включно з податками, дивідендами та іншими обов'язковими платежами.