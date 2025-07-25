На этой неделе "Земельный банк" принес государству почти 22 миллиона гривен
На этой неделе результаты торгов "Земельного банка" составили 18,3 млн гривен.
Об этом сообщает Фонд государственного имущества Украины.
"На этой неделе в электронной системе "Prozorro.Продажи" прошли онлайн-аукционы по субаренде государственных сельскохозяйственных земель в рамках проекта "Земельный банк". 18,3 млн гривен (+ 3,6 млн грн НДС) - результаты торгов "Земельного банка", - говорится в сообщении.
"Дополнительно победители суммарно должны уплатить 3,6 млн грн НДС. Поэтому общий экономический эффект от сегодняшних торгов "Земельного банка" может составить около 21,9 млн грн с НДС", - говорится в сообщении.
Всего было проведено .26 онлайн-аукционов. Общая площадь участков, которые были выставлены на торги, составила 1788,4 га. Локации участков: Харьковская, Закарпатская, Львовская, Хмельницкая, Николаевская и Киевская области.
Общее количество предложений на торгах составило 88. В ходе торгов стоимость выросла в 3 раза, средняя стоимость субаренды за 1 гектар - 10 224 гривен, сообщает ФГИУ.
Напомним:
Ранее сообщалось, что пользователи государственных сельскохозяйственных земель уплатили за полугодие 526,8 миллионов гривен. С 1 января до 1 июля 2025 года в системе Prozorro.Продажи было объявлено онлайн-аукционы по субаренде государственных сельхозземель общей площадью 48 390 гектаров в 19 областях Украины. И 388 успешных аукционов завершились подписанием соглашений.
Ранее Министерство экономики сообщило, что за полгода онлайн-аукционов "Земельного банка" более 20 тыс. га государственных сельхозземель передали в законное пользование. За них уплачено 584,9 млн грн. В среднем 7 участников соревнуются за каждый лот, благодаря этому стартовая стоимость субаренды земель возрастает в 8 раз.
Ранее министр аграрной политики Виталий Коваль прогнозировал, что 175 земельных участков, которые были сданы "Земельным банком" в субаренду в 2024 году, будут приносить 344 млн грн ежегодно.