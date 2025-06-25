Ціни на українську пшеницю тримаються, але це питання часу

Світовий ринок пшениці цього тижня знову пішов донизу, втративши короткочасні здобутки після технічного відскоку, зафіксованого минулого тижня.

Про це пише Latifundist.com.

Загальне ослаблення сировинних ринків посилилося на тлі перемир’я між Іраном та Ізраїлем, що знизило геополітичну напругу та спричинило зниження ф’ючерсів на сільськогосподарські товари, енергоносії та метали, говориться у публікації.

"У Чорноморському регіоні та Європі ринкові настрої залишаються здебільшого "ведмежими". Міністерство сільського господарства росії прогнозує врожай пшениці на рівні 90 млн т, що суттєво перевищує торішній рівень. Жнива в країні вже стартували, і перші результати лише посилюють знижувальний тиск на ціни", – розповіла керівниця редакційного контенту та аналітики ASAP Agri Вікторія Блажко.

За її словами, у Європейському Союзі вища врожайність на півдні частково компенсує посушливі умови на півночі, а загальне зростання валового виробництва продовжує тиснути на котирування на біржі Euronext. Поточна посуха в окремих регіонах Європи, ймовірно, не завдасть істотної шкоди пшениці, адже більшість посівів уже минула критичні стадії розвитку.

Попри загальну слабкість світових ринків, український ринок наразі демонструє відносну стійкість. Станом на 23–24 червня, пропозиції пшениці з вмістом білка 11,5% на умовах FOB портів Чорного моря залишалися на рівні близько 225 доларів за тонну для серпневих відвантажень.

"Підтримку цінам забезпечує стабільний попит з боку Східного Середземномор’я та Азії — передусім з Єгипту, Бангладешу та Індонезії. Водночас ціни попиту коливаються навколо 215 доларів за тонну. Втім, за нинішніх глобальних тенденцій і напередодні активної фази жнив в Україні, здешевлення пшениці виглядає лише питанням часу", — зазначила Блажко.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що від початку 2024/25 маркетингового року Україна експортувала 40,04 млн тонн зернових і зернобобових культур. Такими були оперативні дані Державної митної служби станом на 20 червня.

Також повідомлялося, що українські аграрні асоціації звернулися до уряду з проханням надати аграріям державні дотації та запустити державну програму страхування сільгоспкультур.

Вони заявляють про критичну ситуацію, що склалася у сільському господарстві через аномальну посуху, весняні заморозки, а також обмеження з боку Європейського Союзу на український аграрний експорт.

Раніше повідомлялося, що згідно з найбільш песимістичними оцінками, врожай зернових в Україні у 2025 році може знизитися на 10% — до близько 51 млн т порівняно з 56,7 млн т у 2024 році. Міністр аграрної політики України Віталій Коваль прогнозує зменшення врожаю зернових на 10%, олійних — на 5%.

Раніше також повідомлялося, що Україна практично втратила ринки пшениці в Азії та Африці, поки зосереджувалася на експорті в Європу. А позиції української соняшникової олії на ринку Азії слабшають. Україна суттєво втратила свої позиції на азійському ринку внаслідок складної логістики та високої конкуренції з боку дешевшої соєвої олії, а також соняшникової олії російського та аргентинського походження.