Аграрії просять державні дотації і держстрахування сільгоспкультур

Українські аграрні асоціації звернулися до уряду з проханням надати аграріям державні дотації та запустити державну програму страхування сільгоспкультур.

Про це йдеться у листі до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, який опублікувала Всеукраїнська Аграрна Рада.

У листі асоціації заявляють про критичну ситуацію, що склалася у сільському господарстві через аномальну посуху, весняні заморозки, а також обмеження з боку Європейського Союзу на український аграрний експорт.

"Найбільшої шкоди зазнали аграрні господарства південних і східних регіонів, зокрема Херсонської та Дніпропетровської областей. Через тривалу відсутність опадів та відсутність доступу до зрошення (внаслідок знищення Каховської ГЕС), врожай на десятках тисяч гектарів загинув повністю або частково", – говориться у повідомленні.

За результатами опитування, проведеного ВАР серед аграріїв Херсонщини, в регіоні загинуло понад 55 тисяч гектарів посівів. На значних площах втрати врожаю ключової для продовольчої безпеки культури — пшениці — сягають від 50% до 100%.

"Переважна більшість цих посівів не була застрахована, оскільки через війну в Україні аграрне страхування практично не працює, а фінансове становище господарств у прифронтових зонах не дозволяє самостійно нести ризики стихійних лих", – говориться у зверненні.

Паралельно із цим українські аграрії зіштовхнулися із новими торговельними бар’єрами на ринку Європейського Союзу. З 6 червня 2025 року ЄС обмежив імпорт української агропродукції. Це суттєво зменшило можливості експорту і посилило тиск на внутрішні ціни.

"Сільськогосподарські товаровиробники одночасно втрачають і в об’ємах — через природні катаклізми, і в ціні — через торговельні обмеження. Такий збіг руйнівних чинників ставить виробників у безвихідне становище", — говориться у зверненні.

Асоціації просять уряд розробити та впровадити механізм прямої державної дотації на 1 гектар втрачених посівів для постраждалих господарств. А також – передбачити в державному бюджеті на 2026 рік кошти на запуск державної програми страхування сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень.

Вони зазначають, що це можна зробити відповідно до Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою".

"Якщо Уряд не втрутиться, це неминуче призведе до скорочення посівних площ під пшеницею на наступний маркетинговий рік. А це означає зменшення експорту та зростання цін на хліб в Україні", — наголошують асоціації, які підписали звернення.

Такі наслідки можуть мати ризиковані соціальні та економічні наслідки для всієї країни. З огляду на те, що аграрний сектор забезпечує до 59% валютних надходжень в Україну, ситуація вимагає невідкладного реагування на найвищому рівні.

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