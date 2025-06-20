Україна експортувала вже понад 40 мільйонів тонн зерна

Від початку 2024/25 маркетингового року Україна експортувала 40,04 млн тонн зернових і зернобобових культур.

Про це повідомляє АПК-Інформ.

Такі оперативні дані Державної митної служби станом на 20 червня.

Зокрема, з початку поточного сезону експортовано 15,566 млн тонн пшениці (у 2023/24 маркетинговому році – 18,123 млн тонн), 2,314 млн тонн ячменю (2,461 млн тонн), 10,8 тис. тонн жита (1,6 тис. тонн), 21,565 млн тонн кукурудзи - 21,565 млн тонн (28,416 млн тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 20 червня оцінюється в 68,7 тис. тонн (у 2023/24 МР - 96,7 тис. тонн), у т. ч. пшеничного - 61,2 тис. тонн (91,3 тис. тонн).

Від початку поточного місяця було відвантажено 1,668 млн тонн. При цьому станом на 21 червня минулого року загальний показник відвантажень оцінювався в 49,54 млн тонн, у т. ч. 2,608 млн тонн у червні, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Україна практично втратила ринки пшениці в Азії та Африці, поки зосереджувалася на експорті в Європу.

Також повідомлялося, що позиції української соняшникової олії на ринку Азії слабшають. Укоаїна суттєво втратила свої позиції на азійському ринку внаслідок складної логістики та високої конкуренції з боку дешевшої соєвої олії, а також соняшникової олії російського та аргентинського походження.

Раніше повідомлялося, що згідно з найбільш песимістичними оцінками, врожай зернових в Україні у 2025 році може знизитися на 10% — до близько 51 млн т порівняно з 56,7 млн т у 2024 році. Міністр аграрної політики України Віталій Коваль прогнозує зменшення врожаю зернових на 10%, олійних — на 5%.