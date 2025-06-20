Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Україна експортувала вже понад 40 мільйонів тонн зерна

Андрій Муравський — 20 червня, 15:58
Україна експортувала вже понад 40 мільйонів тонн зерна
Getty Images

Від початку 2024/25 маркетингового року Україна експортувала 40,04 млн тонн зернових і зернобобових культур.

Про це повідомляє АПК-Інформ.

Такі оперативні дані Державної митної служби станом на 20 червня.

Зокрема, з початку поточного сезону експортовано 15,566 млн тонн пшениці (у 2023/24 маркетинговому році – 18,123 млн тонн), 2,314 млн тонн ячменю (2,461 млн тонн), 10,8 тис. тонн жита (1,6 тис. тонн), 21,565 млн тонн кукурудзи - 21,565 млн тонн (28,416 млн тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 20 червня оцінюється в 68,7 тис. тонн (у 2023/24 МР - 96,7 тис. тонн), у т. ч. пшеничного - 61,2 тис. тонн (91,3 тис. тонн).

Від початку поточного місяця було відвантажено 1,668 млн тонн. При цьому станом на 21 червня минулого року загальний показник відвантажень оцінювався в 49,54 млн тонн, у т. ч. 2,608 млн тонн у червні, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Україна практично втратила ринки пшениці в Азії та Африці, поки зосереджувалася на експорті в Європу.

Також повідомлялося, що позиції української соняшникової олії на ринку Азії слабшають. Укоаїна суттєво втратила свої позиції на азійському ринку внаслідок складної логістики та високої конкуренції з боку дешевшої соєвої олії, а також соняшникової олії російського та аргентинського походження.

Раніше повідомлялося, що згідно з найбільш песимістичними оцінками, врожай зернових в Україні у 2025 році може знизитися на 10% — до близько 51 млн т порівняно з 56,7 млн т у 2024 році. Міністр аграрної політики України Віталій Коваль прогнозує зменшення врожаю зернових на 10%, олійних — на 5%.

зерно експорт

експорт

Україна експортувала вже понад 40 мільйонів тонн зерна
Мінагрополітики розподілило квоти на експорт м’яса птиці та субпродуктів до ЄС
Україна зможе постачати насіння буряка, соняшника, ріпака та сої до ЄС

Останні новини