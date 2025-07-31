"Чорна каса" на 4 мільйони гривень: ДБР викрило чергову корупційну схему

Державне бюро розслідувань викрило "чорну касу" на 4 мільйони гривень на Полтавщині.

Про це ДБР повідомляє у Telegram.

"Працівники ДБР у взаємодії з ДСР Нацполіції затримали та повідомили про підозру начальнику одного з районних управлінь Держпродспоживслужби Полтавської області, а також бухгалтеру обласної лікарні ветеринарної медицини", – говориться у повідомленні.

ДБР повідомляє, що вони організували масштабну корупційну схему отримання грошей від підприємців, яка дозволяла щомісяця незаконно збагачуватися на сотні тисяч гривень.

"В одному з епізодів посадовці тиснули на фермера – погрожували штрафами та блокуванням діяльності, якщо той не погодиться на "співпрацю" та не сплатить хабар у розмірі 180 тис. грн за позитивні висновки профілактичного карантинування тварин", – говориться у повідомленні.

"Формально ці заходи проводяться з метою недопущення інфекційних захворювань серед поголів’я, однак у цьому випадку мали виключно корупційний характер", – стверджують слідчі.

З метою маскування потоків хабарів посадовці заснували низку приватних підприємств, які начебто надавали консультативні послуги. Фінансову документацію цих структур вела бухгалтер обласної лікарні ветеринарної медицини, повідомляє ДБР.

"Рахунки фірм поповнювали підприємці, у яких працівники Держпродспоживслужби вимагали хабарі. Весь "виторг" накопичувався в індивідуальному банківському сейфі. Під час обшуків у цьому сейфі вилучено готівку в іноземній валюті на суму, еквівалентну майже 4 млн гривень", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

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