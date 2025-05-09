Гендиректора гідроелектростанції підозрюють у мільйонних розтратах

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило підозру у розтраті майже 5 млн грн генеральному директору "Нижньодністровської ГЕС" (Чернівецька область) та двом його підлеглим.

Про це повідомляють пресслужби ДБР та Вінницької обласної прокуратури.

Згідно з даними YouControl, з 2008 року керівником ПрАТ "Нижньодністровської ГЕС" є Сергій Лунін.

Працівники ДБР за матеріалами СБУ викрили злочинну схему, організовану гендиректором Нижньодністровської ГЕС.

Слідство встановило, що він залучив до схеми керівницю відділу публічних закупівель та інженера.

ГЕС уклала договори з двома приватними компаніями на виконання ремонтних робіт за завищеними цінами. Тендерна документація була оформлена таким чином, щоб забезпечити перемогу заздалегідь визначених підрядників.

Попри виявлені порушення з боку Держаудитслужби та притягнення керівниці відділу до адмінвідповідальності, підрядні договори не були переглянуті.

"За чотирма укладеними угодами загальною вартістю майже 16 млн грн комерсанти мали провести роботи з укріплення споруд ГЕС, облаштування стічних систем та зміцнення окремих ділянок інфраструктури", – йдеться у повідомленні ДБР.

Згідно з висновком експертів, реальна вартість таких робіт мала бути менша на 4,8 млн грн. Прокурори вважають, що саме цю суму учасники схеми розподілили між собою.

7 травня 2025 року працівники ДБР провели обшуки за місцем роботи та проживання посадовців. Вилучено фінансову документацію, цифрові носії, мобільні телефони, а також близько 25 млн грн готівкою в різній валюті.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим організованою групою, повторно, у великих розмірах, в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Нагадаємо:

Служба безпеки викрила організаторів схеми постачання на фронт бракованих мінометних снарядів. Затримано гендиректора заводу на Дніпропетровщині та його першого заступника.