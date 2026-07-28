Начальника управління Держгеокадастру викрили на хабарі

Начальнику Головного управління Держгеокадастру у Львівській області повідомлено про підозру у наданні 30 тисяч доларів неправомірної вигоди посадовцю Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це повідомляє НАЗК, а також Офіс генерального прокурора.

Зазначимо, що Головне управління Держгеокадастру у Львівській області очолює наразі Андрій Кавецький.

"Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з НАЗК затримали начальника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, який намагався підкупити співробітника НАЗК", – говориться у повідомленні.

Посадовець запропонував 30 тис. дол. за позитивні результати моніторингу свого способу життя та пов'язаних із ним осіб. Так він прагнув уникнути виявлення можливих порушень та відповідальності.

Моніторинг способу життя НАЗК розпочало наприкінці 2025 року за ініціативою ДБР у межах окремого кримінального провадження, яке розслідує Бюро.

У червні 2026 року керівник обласного Держгеокадастру почав наполегливо шукати особистої зустрічі з керівником одного з підрозділів НАЗК.

"Під час зустрічі у Львові він запропонував працівнику НАЗК 30 тис. дол. за потрібний результат моніторингу. Намагаючись приховати зміст розмови, суму неправомірної вигоди чоловік написав ручкою на серветці", – говориться у повідомленні.

Працівник НАЗК одразу повідомив про незаконну пропозицію керівництво Агентства. Згодом він призначив нову зустріч та прибув до Києва.

"27 липня 2026 року у Києві посадовець особисто передав обумовлену суму. Гроші він сховав у картонному тубусі від пляшки алкогольного напою. Одразу після передачі коштів його затримали", – повідомляє прокуратура.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Посадовцю загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо:

Раніше НАБУ та САП викрили посадовця Збройних Сил України на одержанні неправомірної вигоди: за право будувати житло на території військового містечка він хотів отримати від забудовника понад два мільйона доларів.