Президенту Нацакадемії аграрних наук повідомили про підозру у розтраті коштів

Президенту Національної академії аграрних наук України Ярославу Гадзало інкримінують пособництво у розтраті чужого майна.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, президент НААН сприяв у працевлаштуванні особи одразу до чотирьох підконтрольних йому державних агропідприємств на різні посади. Там ця особа отримувала зарплату з державного бюджету, але покладені на неї обов’язки не виконувала, а була особистим водієм президента академії.

"Внаслідок таких дій посадовця державному бюджету завдано шкоду. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади", – зазначено у публікації.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, за оперативного супроводу Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо:

Раніше УП вже повідомляла про обшуки в президента Національної академії аграрних наук України Ярослава Гадзала, які провлдить Державне бюро розслідувань.

У січні 2020 року детективи НАБУ повідомили Гадзалу та ще чотирьом вищим посадовцям академії про підозру у причетності до незаконного відчуження 15 га особливо цінних земель НААН.

Раніше повідомлялося, що поліція затримала шахраїв, які за півмільйона доларів обіцяли прилаштувати людину на посаду керівника держпідприємства на Волині. Підозрювані повідомили знайомому, що мають зв’язки з керівництвом Національної академії аграрних наук України. За допомогу призначити потрібну людину на посаду керівника одного з державних підприємств на Волині вони просили 500 тис доларів США.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили у Києві схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт парків та скверів. Посадовців "Київзеленбуду", кошторисника та керівників чотирьох приватних фірм підозрюють у привласненні понад 5 мільйонів гривень.

Також повідомлялося, що про підозру повідомлено колишньому начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Залучивши сто осіб особового складу ГУ ДСНС, у серпні 2023 року організував незаконну вирубку зелених насаджень. Вирубка відбулася під виглядом навчань особового складу з гасіння пожеж.