"Паперові" вівці й кози: на Одещині викрили мільйонні оборудки з дотаціями

Державне бюро розслідувань викрило на масштабну оборудку з держдотаціями на утримання свійських тварин: на папері учасники схеми "намалювали" майже дві тисячі голів, яких насправді не існувало.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Працівники ДБР викрили на Одещині масштабну оборудку з державними дотаціями на утримання свійських тварин – за кожну зареєстровану тварину держава виплачувала дві тисячі гривень на рік. За попередніми підрахунками, з бюджету незаконно отримали 3,8 млн грн.

За даними слідства, до схеми причетні троє працівників установ, які займалися обліком та реєстрацією тварин в Одеській області. Вони мали доступ до відповідних реєстрів і використовували службові можливості для оформлення фіктивного поголів'я.

"Щоб отримувати дотації, до оборудки залучали родичів та знайомих. На них оформлювали сотні неіснуючих тіарин, вносили неправдиві відомості до державного реєстру, а після цього подавали документи на отримання бюджетних коштів", – розповіли у ДБР.

Поголівʼя не було, а державні виплати за його утримання надходили регулярно. Отримані гроші учасники схеми розподіляли між собою. Частину готівки передавали навіть поштовими посилками.

Під час обшуків працівники ДБР вилучили тисячі ідентифікаційних бирок, які мали використовуватися для маркування тварин, а також документи, що підтверджують внесення неправдивих даних до реєстру.

Наразі про підозру повідомлено семи учасникам оборудки.

Посадовиці Одеської філії ДП "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" інкримінують зловживання службовим становищем, службове підроблення, шахрайство, замах на шахрайство та одержання неправомірної вигоди.

Провідному лікарю ветеринарної медицини однієї з дільничних лікарень повідомлено про підозру у службовому підробленні, зловживанні службовим становищем та шахрайстві.

Ветеринарному санітару однієї з дільничних лікарень інкримінують пособництво у службовому підробленні.

"Ще четверо цивільних учасників схеми підозрюються у шахрайстві. Одна з фігуранток, після повідомлення про підозру, намагалась втекти за кордон, але її зупинили на прикордонному пункті пропуску та забрали закордонний паспорт", – повідомили у ДБР.

Наразі чотирьом підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою з правом внесення застави у сумі два мільйона гривень.

ДБР нагадує, що це вже не перша оборудка з фіктивним поголів'ям, яку викрили на Одещині. Неіснуючих тварин на підставних осіб оформлювала виконувачка обов'язків начальника районної державної лікарні ветеринарної медицини.

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