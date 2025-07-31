"Черная касса" на 4 миллиона гривен: ГБР разоблачило очередную коррупционную схему

Государственное бюро расследований разоблачило "черную кассу" на 4 миллиона гривен на Полтавщине.

Об этом ГБР сообщает в Telegram.

"Работники ГБР во взаимодействии с ГСР Нацполиции задержали и сообщили о подозрении начальнику одного из районных управлений Госпродпотребслужбы Полтавской области, а также бухгалтеру областной больницы ветеринарной медицины", - говорится в сообщении.

ГБР сообщает, что они организовали масштабную коррупционную схему получения денег от предпринимателей, которая позволяла ежемесячно незаконно обогащаться на сотни тысяч гривен.

"В одном из эпизодов чиновники давили на фермера - угрожали штрафами и блокировкой деятельности, если тот не согласится на "сотрудничество" и не заплатит взятку в размере 180 тыс. грн за положительные выводы профилактического карантинирования животных", - говорится в сообщении.

"Формально эти мероприятия проводятся с целью недопущения инфекционных заболеваний среди поголовья, однако в этом случае имели исключительно коррупционный характер", - утверждают следователи.

С целью маскировки потоков взяток чиновники основали ряд частных предприятий, которые якобы предоставляли консультативные услуги. Финансовую документацию этих структур вела бухгалтер областной больницы ветеринарной медицины, сообщает ГБР.

"Счета фирм пополняли предприниматели, у которых работники Госпродпотребслужбы требовали взятки. Вся "выручка" накапливалась в индивидуальном банковском сейфе. Во время обысков в этом сейфе изъята наличность в иностранной валюте на сумму, эквивалентную почти 4 млн гривен", - говорится в сообщении.

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