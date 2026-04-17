Кандидат на посаду голови АРМА дав додаткові розрахунки щодо походження активів

Кандидат на посаду голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Віктор Дубовик надав конкурсній комісії додаткові розрахунки для підтвердження джерел походження активів.

Про це Віктор Дубовик повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"На адресу конкурсної комісії з відбору на посаду голови АРМА були направлені додаткові математичні розрахунки, стосовно тих питань, які вчора стали підставою не голосування двома членами комісії за мою кандидатуру на посаду", – написав він у соцмережі.

Він наголосив, що це "не додаткові документи, а лише математичне сумування тих цифр, які вже надавалися мною раніше до конкурсної комісії в підтверджуючих документах".

"Якщо підставою неголосування дійсно були саме озвучені причини, а не якісь інші, то ці додаткові розрахунки мають остаточно розвіяти будь-які сумніви", – переконаний він.

Як зазначає Transparency International Ukraine, під час співбесіди з єдиним кандидатом комісія детально зупинилися на фінансових операціях кандидата.

Так, прибуток від перепродажу квартири у Києві (ціна зросла з 8,7 тис. доларів при купівлі до 51 тис. доларів при продажу) Дубовик пояснив це легалізацією перебудови технічного приміщення у житлове.

"Документів, які б підтвердили витрати на цей ремонт, не збереглося. Як і не збереглися оригінали документів на київську квартиру, яка при розподілі майна відійшла колишній дружині", – говориться у повідомленні.

Також кандидат визнав, що в різний час його сім'я отримала загалом понад 200 тис. доларів від батьків колишньої дружини.

Комісія також звернула увагу на асиметрію в розподілі майна Дубовика при розлученні: він отримав нерухомість на підконтрольній Україні території, тоді як колишня дружина — здебільшого майно на окупованих або прифронтових.

Кандидат вважає такий розподіл пропорційним, оскільки їхнього сина виховує він, а дружина отримала також квартиру, земельну ділянку й авто.

"Під час письмового спілкування з конкурсною комісією до проведення співбесіди мною були надані відповіді більше ніж на 200 запитань з додатками загальним обсягом близько 700 сторінок", – пише у Facebook Дубовик.

За його словами, публічна частина співбесіди тривала дві години., і "На жодному з конкурсів жодна співбесіда з жодним кандидатом не тривала настільки довго".

"Ми знаходимося в критичній точці. Або визнаємо що процес конкурсу в АРМА необхідний лише для самого процесу, або все таки перемагає здоровий глузд та АРМА розпочинає працювати так, як було задумано реформою 2025", – говорить Дубовик.

Він додає, що його кандидатуру не підтримали, але й не відхилили – потрібно провести додаткове засідання та голосування за відхилення та отримати голоси трьох членів комісії, з яких двоє – представники партнерів з розвитку.

Дубовик говорить, що якщо рішення про відхилення буде без дотримання цих вимог, це ставить його під сумнів.

Конкурсна комісія з відбору кандидата на посаду голови АРМА не змогла ухвалити рішення про відповідність Віктора Дубовика вимогам до очільника агентства. Під час голосування 4 із 6 членів комісії підтримали кандидата, однак серед них був лише один представник міжнародних партнерів.

Перший етап конкурсу на голову АРМА – тестування на знання законодавства – відбувся 11 березня 2026 року. Його пройшли 14 із 15 кандидатів.

Другий етап відбору на посаду голови Агентства з розшуку та менеджменту активів пройшов лише один із 13 кандидатів – Віктор Дубовик, який очолює директорат з питань правової політики Офісу президента.

До того 30 липня 2025 року Кабінет міністрів звільнив Олену Думу з посади голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).