Член наглядової ради "Сенс банку" Містюк заперечує знайомство з фігурантами плівок Міндіча

Член наглядової ради "Сенс банку" Олег Містюк, який згадується на "плівках Міндіча" заперечує знайомство з Тимуром Міндічем, Олександром Цукерманом та Василем Веселим.

Про це він заявив під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки.

"До оприлюднення в жовтні–листопаді так званих "плівок Міндіча" я навіть не знав про існування Міндіча, Цукермана, Веселого. Для мене фігуранти були незнайомими людьми. Що вони у травні проговорювали, для мене незрозуміло і який вплив вони могли мати", – сказав Містюк, відповідаючи на запитання членів ТСК.

На плівках Містюк згадується у розмовах Веселого і Цукермана як людина, яка "буде все виконувати".

"Я не знаю цих людей, ніколи не перетинався з ними і не знав, що вони існують", – запевнив член наглядової ради "Сенс банку".

Також Містюк стверджує, що як член наглядової ради банку не відчував жодного стороннього впливу на ухвалення рішень.

Нагадаємо:

НАБУ та САП викрили схему рейдерського захоплення фігурантами операції "Форест Гамп" об'єктів нерухомості та інших активів шляхом втручання в роботу мереж Міністерства юстиції.

Це ж злочинне угрупування організувало легалізацію коштів для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Для цього вони використовували державний "Сенс банк".

Раніше повідомлялося, що склад наглядової ради державного "Сенс банку", призначений 18 червня 2025 року, за понад місяць до цього обговорювали фігуранти справи "Мідас".

У телефонній розмові від 9 травня 2025 року Василь Веселий озвучив список бажаних членів наглядової ради банку: Пьотр Новак, Єжи Шугаєв, Ева де Фальк, Олександр Щур, Микола Гладишенко та Олег Містюк.

Через 40 днів, 18 червня, Кабінет міністрів призначив саме цих осіб у наглядову раду "Сенс банку".

Голова наглядової ради державного "Сенс банку" Микола Гладищенко тимчасово відсторонився від виконання своїх повноважень на 2 місяці (до початку липня) після оприлюднення записів розмов фігурантів справи "Мідас".