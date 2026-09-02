Рада ухвалила законопроєкт про посилення взаємодії між НБУ та ФГВ

Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт №13007-д щодо змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку та інститутів спільного інвестування.

Про це повідомив голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев.

Відповідне рішення підтримав 271 народний депутат.

"Посилюємо захист вкладників і робимо механізм роботи з проблемними банками більш зрозумілим та ефективним. Йдеться насамперед про те, щоб у разі банкрутства банку люди та кредитори мали більше можливостей повернути свої кошти, а держава витрачала менше ресурсів на виведення таких банків з ринку", – зазначив голова комітету.

Законопроєкт покликаний зробити виведення проблемних банків з ринку чіткішим і менш затратним, надати більше повноважень НБУ як забезпеченому кредитору, запровадити механізм взаємодії між неплатоспроможними та приймаючими банками, удосконалити обмін інформацією між НБУ та ФГВФО, зокрема щодо банківської таємниці.

Нагадаємо:

Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про захист вкладників ще у серпні 2025 року.