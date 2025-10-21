Чернігівщина: ворог пошкодив об’єкти енергетики й теплопостачання

Росіяни завдали масованого комбінованого удару по Чернігівщині. Пошкоджено об'єкт теплопостачання та енергетичний об'єкт, частина регіону залишилась без електропостачання.

Про це повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус, пише УП.

"Область зазнала масової атаки ударних безпілотників. За зведеними даними ППО та Сил оборони, за добу зафіксована 51 повітряна ціль, в тому числі, 2 балістичні ракети", – розповів він.

"На жаль, є два влучання "шахедів": обʼєкт теплопостачання та енергобʼєкт в двох громадах Чернігівського району. Через це аварійно відключено електростачання у Чернігові та північних громадах області. Наші енергетики працюють над відновленням", – говориться у повідомленні.

Наразі критичну інфраструктуру перевели на генератори. Частково розгорнуті пункти незламності. У випадку більш тривалих строків відновлення електропостачання - такі пункти будуть розгортатись додатково.

Після попереднього російського удару 19 жовтня частина Чернігівської області залишається знеструмленою.

Росіяни 19 жовтня атакували енергетичний об'єкт у Корюківському районі Чернігівської області. Пошкодження дуже значні.

