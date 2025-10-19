Росія атакувала енергооб'єкт на Чернігівщині: без світла 55 тисяч абонентів
Freepik
Росіяни 19 жовтня атакували енергетичний об'єкт у Корюківському районі Чернігівської області. Пошкодження дуже значні.
Про це повідомляє пресслужба "Чернігівобленерго".
Без електропостачання залишились майже 55 тисяч абонентів.
Як запевнили в обленерго, як тільки дозволить безпекова ситуація, енергетики почнуть виконувати аварійно-відновлювані роботи.
Нагадаємо:
В усіх регіонах України 20 жовтня з 06:00 до 22:00 застосовуватимуть графіки обмеження електроенергії для промисловості.
У Чернігівській області оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовуються погодинні відключення для побутових споживачів.