Росія атакувала енергооб'єкт на Чернігівщині: без світла 55 тисяч абонентів

Росіяни 19 жовтня атакували енергетичний об'єкт у Корюківському районі Чернігівської області. Пошкодження дуже значні.

Про це повідомляє пресслужба "Чернігівобленерго".

Без електропостачання залишились майже 55 тисяч абонентів.

Як запевнили в обленерго, як тільки дозволить безпекова ситуація, енергетики почнуть виконувати аварійно-відновлювані роботи.

Нагадаємо:

В усіх регіонах України 20 жовтня з 06:00 до 22:00 застосовуватимуть графіки обмеження електроенергії для промисловості.

У Чернігівській області оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовуються погодинні відключення для побутових споживачів.