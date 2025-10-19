Росіяни атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині

Росія масовано атакувала шахту ДТЕК у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Під час атаки під землею перебувало 192 співробітники шахти. Триває їх евакуація на поверхню.

"Напередодні старту опалювального сезону ворог знову вдарив по українській енергетиці. Це вже 4 масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні 2 місяці", - йдеться в повідомленні.

