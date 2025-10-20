Частина Чернігівщини знеструмлена після атаки росіян

Частина Чернігівської області залишається знеструмленою після атак росіян 19 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

За повідомленням "Укренерго", без світла залишається "значна частина" Чернігівщини.

В результаті цього у Чернігівській області, за командою обленерго, запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг.

В "Укренерго" зазначили, що знеструмлення є і у інших областях, але не уточнили в яких.

За повідомленням компанії, споживання електроенергії тримається на високому рівні.

"Сьогодні, 20 жовтня, станом на 6:30, воно (споживання, ЕП) було таким же, як і попереднього робочого дня – у п'ятницю. Причина – утримання хмарної та холодної погоди у більшості регіонів України", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

В усіх регіонах України 20 жовтня з 06:00 до 22:00 застосовуватимуть графіки обмеження електроенергії для промисловості.

Росіяни 19 жовтня атакували енергетичний об'єкт у Корюківському районі Чернігівської області. Пошкодження дуже значні.

Росія масовано атакувала шахту ДТЕК у Дніпропетровській області.