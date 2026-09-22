Чергова атака РФ на Одещину: палають склади

На Одещині внаслідок ворожої атаки вирує пожежа на складах, жертв немає.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Росія завдала удари по цивільній інфраструктурі Одещини. Внаслідок ворожої атаки виникла масштабна пожежа складських приміщень. Обійшлося без постраждалих", – написав він у Телеграм.

ДСНС

Через значне задимлення фахівці провели заміри якості атмосферного повітря. За їх результатами, вміст хімічних речовин і продуктів горіння не перевищує допустимих норм.

За словами Кіпера, загрози для населення немає.

ДСНС

Вчора очільник ОВА повідомив, що на Одещині після ворожих ударів зайнялися складські приміщення мережі продуктових супермаркетів, обійшлося без постраждалих. Пожежу ліквідували.

Нагадаємо:

Російські загарбники знищили складських приміщень українського бізнесу на понад 400 тисяч квадратних метрів, що еквівалентно 56-м футбольним полям.

Унаслідок масованих російських ударів по логістичним центрам витрати ритейлерів на логістику зросли у 1,5–2 рази, компанії перебудовують логістику та диверсифікують склади.

Засновник та співвласник мережі продуктових магазинів Varus Руслан Шостак вважає, що за теперішньої інтенсивності атак Росії можуть знадобитися десятиліття, щоб знищити 90% українських складів – і це тільки за умови, що вони взагалі не будуть відновлюватися в Україні.

Раніше Мінвідновлення звернулося до Міжнародної морської організації (IMO) через різке загострення ситуації у сфері безпеки та свободи судноплавства у Чорному морі: протягом липня та першої половини серпня 2026 року Росія атакувала 52 цивільні судна.