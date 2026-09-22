Російська балістика повністю знищила нафтогазовий об’єкт на Полтавщині

Вночі у вівторок росіяни вчергове атакували балістичними ракетами об'єкт нафтогазового комплексу на Полтавщині та спричинили там критичні руйнування.

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

Цей об'єкт вже десятки разів зазнавав російських атак – як дронами, так і ракетами. Його обладнання давно й надовго було виведене з ладу.

Під час обстрілу щонайменше п'ять ракет вдарили по технологічних об'єктах, які й так тривалий час зупинені та не працюють.

Руйнування внаслідок цього удару фактично унеможливлюють відновлення та функціонування об'єкта.

Нагадаємо:

З початку 2026 року росіяни атакували об'єкти Нафтогазу понад 250 разів.

Наприкінці серпня Україна накопичила газ, необхідний для базового сценарію проходження зими, повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль.