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Окупанти атакували склад "Сільпо" в Одесі

Семен Рубан — 22 вересня, 12:30
Окупанти атакували склад Сільпо в Одесі
Ілюстративне фото
Getty Images

У ніч з 20 на 21 вересня росіяни влучили в розподільчий центр мережі "Сільпо" в Одесі.

Про це компанія повідомила ввечері у понеділок.

Постраждалих унаслідок атаки немає.

"Зараз ми оцінюємо наслідки та переналаштовуємо процеси", – коротко прокоментували в "Сільпо".

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Нагадаємо:

У ніч на 5 серпня російські удари пошкодили або знищили чотири розподільчі центри Fozzy Group, які забезпечували товарами мережі "Сільпо", "Фора" та Thrash! Траш!. Унаслідок атаки загинули шестеро працівників.

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Одеса

Окупанти атакували склад "Сільпо" в Одесі
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