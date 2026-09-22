Окупанти атакували склад "Сільпо" в Одесі

У ніч з 20 на 21 вересня росіяни влучили в розподільчий центр мережі "Сільпо" в Одесі.

Про це компанія повідомила ввечері у понеділок.

Постраждалих унаслідок атаки немає.

"Зараз ми оцінюємо наслідки та переналаштовуємо процеси", – коротко прокоментували в "Сільпо".

Нагадаємо:

У ніч на 5 серпня російські удари пошкодили або знищили чотири розподільчі центри Fozzy Group, які забезпечували товарами мережі "Сільпо", "Фора" та Thrash! Траш!. Унаслідок атаки загинули шестеро працівників.