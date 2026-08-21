Україна поскаржилася на Росію в IMO: за півтора місяця атаковано 52 судна

Мінвідновлення звернулося до Міжнародної морської організації (IMO) через різке загострення ситуації у сфері безпеки та свободи судноплавства у Чорному морі: протягом липня та першої половини серпня 2026 року Росія атакувала 52 цивільні судна.

Про це інформує Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту.

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник звернувся до генерального секретаря IMO Арсеніо Антоніо Домінгеса Веласко.

На прохання України секретаріат IMO поширив відповідне звернення серед усіх держав-членів організації, а також міжурядових організацій і неурядових організацій, що мають консультативний статус при IMO.

"Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільні судна та портову інфраструктуру України, ставлячи під загрозу не лише життя моряків, а й свободу судноплавства та глобальну продовольчу безпеку", – зазначає міністерство.

Лише протягом липня та першої половини серпня 2026 року росія атакувала 52 цивільні судна. Серед них — судна, що перевозили продовольство та інші вантажі до українських портів або з них, а також судна, які перебували безпосередньо в портах.

Зокрема, 13 липня під час розвантаження добрив у порту Південний було атаковано судно AIDA. Загинули троє членів екіпажу, ще п'ятеро були поранені. Наступного дня в порту Одеса атакували ATLAS BEY. Загинув капітан судна, троє членів екіпажу отримали поранення.

19 липня судно GOLDEN LEO, яке перевозило понад шість тисяч тонн кукурудзи, було атаковано під час виходу з порту Чорноморськ. Загинули дев'ять членів екіпажу та лоцман. 26 липня судно затонуло.

5 серпня судно EMIL, яке перевозило залізну руду Українським морським коридором, зазнало повторних атак безпілотниками. На борту виникла пожежа, судно стало непридатним для мореплавства.

Того ж дня була атакована MERA QUEEN, яка перевозила пшеницю з порту Одеса. Внаслідок пошкодження корпусу загинув український член екіпажу.

Від початку повномасштабного вторгнення росія пошкодила або частково зруйнувала 1090 об'єктів портової інфраструктури та 262 торговельні судна. Внаслідок атаки кількість загиблих і поранених людей сягнула 329.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що інтенсивність російських ударів по українській портовій інфраструктурі продовжує зростати: у липні було зафіксовано 67 атак на порти, 35 атак на судна у акваторіях портів та 22 атаки на ті, які рухалися Українським морським коридором.

Раніше повідомлялося, що від 23 липня рух на вхід кораблів до чорноморських портів України призупинився через загрози російських атак. Цьому передували тижні повітряних атак на українські чорноморські порти.