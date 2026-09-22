РФ атакувала підприємство "Інтерпайпу" в Дніпрі: є загиблі, завод зупинено
В ніч на вівторок Росія завдала ракетного удару балістикою по цивільному промисловому підприємству, що входить до складу компанії "Інтерпайп".
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Унаслідок атаки загинули четверо співробітників компанії, ще семеро отримали поранення – їм надається допомога.
Також в результаті атаки пошкоджено основне виробниче обладнання та інфраструктура підприємства, виробництво продукції зупинили.
Фахівці оцінюють наслідки російської атаки та терміни відновлення, а також проводять необхідні аварійно-ремонтні роботи.
Нагадаємо:
Через блокування Росією роботи морських портів України "Інтерпайп" переорієнтував відвантаження в один із портів Європи, у той час, як для європейських замовників продовжує постачати продукцію автотранспортом.
Три заводи, які виробляли 90% сталі в Україні, зупинились після російських ударів.