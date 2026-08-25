Через удари по складах витрати українських ритейлерів на логістику зросли вдвічі

Унаслідок масованих російських ударів по логістичним центрам витрати ритейлерів на логістику зросли у 1,5–2 рази, компанії перебудовують логістику та диверсифікують склади.

Про це повідомляють у Асоціації ритейлерів України (RAU).

Незважаючи на те, що українці можуть бачити порожні полиці в супермаркетах, це явище тимчасове і про дефіцит продукції не йдеться, компанії потребують часу на перебудову логістики, говориться у публікації.

Для продовольчих мереж найбільш вразливими до перебоїв із постачанням через пошкодження складів та логістичної інфраструктури залишаються товари з коротким терміном придатності — мʼясо, риба, морепродукти, молочні товари, а також свіжі фрукти й овочі.

При логістичній затримці ці товари можуть втратити свою якість, зазначили у "METRO Україна".

Для категорії електроніки найбільш вразливими є великогабаритна та середньогабаритна побутова техніка – холодильники, пральні машини, пилосмоки, мультипечі, телевізори тощо, зазначають у "Фокстрот".

Така продукція потребує більше складських площ і складнішої логістики, а товари прямого імпорту великими партіями складніше швидко замістити у разі перебоїв.

Сьогодні ринок може стикатися з точковою нестачею окремих моделей, але про системний дефіцит не йдеться. Широкий вибір техніки загалом зберігається, хоча деякі позиції можуть тимчасово зникати з продажу.

У "METRO" допускають тимчасову нестачу певних груп товарів через пошкодження виробничих потужностей, складів і логістичних хабів. Проте в Україні достатньо брендів у більшості категорій, які можуть замінити один одного. Тож постійного дефіциту у мережі не прогнозують.

Компанія "Епіцентр" вже перерозподіляє запаси, перебудовує логістику та шукає альтернативних постачальників, щоб підтримувати необхідний рівень товарних запасів.

Додаткове навантаження на логістику може призвести до зростання витрат, однак штучно підвищувати ціни через наслідки атак компанія не планує. На вартість окремих товарів можуть впливати інші ринкові фактори — зокрема ціни на енергоносії та сировину, курс валют, логістичні й закупівельні витрати.

Практично всі учасники ринку працюють в умовах значно вищих логістичних витрат. Якщо порівнювати з попереднім періодом, витрати на логістику зросли орієнтовно у 1,5–2 рази, говориться у публікації.

На це впливає одразу кілька факторів: складніші логістичні маршрути, дорожчі міжнародні перевезення та страхування, додаткові безпекові вимоги й загальне зростання операційних витрат. Крім того, міжнародні постачальники можуть закладати у ціну додаткові ризики роботи з українським ринком.

"Найбільший вплив логістичних витрат прогнозовано може відчути великогабаритна побутова техніка. За поточними оцінками, закупівельні ціни в цій категорії можуть зрости приблизно на 7–11%. Для середньогабаритної техніки – мультипечей, пилососів, грилів, кухонної техніки – потенційне подорожчання через воєнні ризики оцінюється на рівні 4–7%", — зазначили у компанії "Фокстрот".

Дрібна електроніка та побутова техніка менш залежні від логістики, тому зростання цін може становити близько 2–3%, хоча на окремі категорії додатково впливають девальвація і подорожчання електронних компонентів.

Водночас окремі постачальники можуть швидше змінювати ціни через ситуацію із власними запасами, тому в деяких категоріях подорожчання може бути відчутнішим, зазначили у асоціації.

Компанії шукають способи мінімізувати наслідки російських атак. Зокрема, "Біосфера", чий склад був знищений 3 серпня, вирішила переглянути асортимент: компанія відмовлятиметься від продажу та виробництва товарних позицій з низькою обіговістю та прибутковістю, зосередившись на пріоритетних категоріях.

Розосередження складів виглядає логічним кроком для ритейлерів. Однак реалізувати такий задум дедалі складніше через обмежену кількість доступних якісних складських площ, говориться у публікації.

Нагадаємо:

Раніше у Асоціації ритейлерів України (RAU) повідомили, що масована атака Росії по логістичній інфраструктурі стала одним із найболючіших ударів по українському ритейлу, однак за роки повномасштабної війни бізнес навчився працювати навіть у таких умовах і дефіциту товарів не буде.

Російські загарбники знищили складських приміщень українського бізнесу на понад 400 тисяч квадратних метрів, що еквівалентно 56-м футбольним полям.