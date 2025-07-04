Через спеку споживання електроенергії в Україні зросло

Через спекотну погоду на всій території України споживання електроенергії зросло, і вранці 4 липня воно було на 5,4% вищим, ніж попереднього дня.

Про це інформує НЕК "Укренерго".

"Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 4 липня, станом на 9:30, воно було на 5,4% вищим, ніж попереднього дня — у четвер. Причина таких змін — встановлення спекотної погоди на всій території України, що зумовлює активне використання кондиціонерів побутовими споживачами та бізнесом", – говориться у повідомленні.

За даними "Укренерго", 3 липня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3% більшим, ніж максимум попереднього дня.

"Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають", – нагадують у компанії.

Тому є необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій, наголошує "Укренерго". І закликає споживачів користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 18:00.

Нагадаємо:

Раніше "Укренерго" вже повідомляло про необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денні години — період найефективнішої роботи сонячних електростанцій.

17 червня станом на 9:30 енергоспоживання було на 5,1% вищим, ніж попереднього дня через хмарну погода та дощ у західних регіонах, що зумовлює низьку ефективність побутових сонячних електростанцій і відповідно — зросло енергоспоживання із загальної мережі

Раніше повідомлялося, що максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС зросла до 900 МВт.

1 травня максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС збільшена до 650 МВт.

Також повідомлялося, що у червні 2025 р. Україна збільшила експорт електроенергії в 2,5 рази, у порівнянні з попереднім місяцем – до понад 237 тис. МВт-год.