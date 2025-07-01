У червні Україна збільшила експорт електроенергії в 2,5 рази

У червні 2025 р. Україна збільшила експорт електроенергії в 2,5 рази, у порівнянні з попереднім місяцем – до понад 237 тис. МВт-год.

Про це йдеться в моніторингу ExPro Electricity.

Поставки зросли за усіма напрямами, але найбільше за місяць зріс експорт до Угорщини – з 34 до 122 тис. МВт-год. У червні 2024 р. електроенергія не експортувалися, зазначено у повідомленні.

"Імпорт електроенергії зріс на 5%, у порівнянні з травнем, до 203,8 тис. МВт-год. Поставки зросли з Угорщини та Словаччини, за іншими напрямами (Польща, Румунія, Молдова) – скоротились У порівнянні з червнем 2024 р., імпорт електроенергії скоротився в понад 4 рази", – говориться у повідомленні.

У червні минулого року був рекордний імпорт (858 тис. МВт-год), що був зумовлений потребою у додатковому ресурсі на фоні руйнівних обстрілів.

Таким чином, за підсумками червня 2025 р., Україна є нетто-експортером, вперше з жовтня 2023 року.

Загалом, обсяги експорту електроенергії повернулись на рівень осені 2022 р., до початку повномасштабних атак на енергетичну інфраструктуру України.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що компанія "Укренерго" отримає відшкодування витрат на захист електропідстанцій. За погодженням з Міжнародним банком реконструкції та розвитку частину гранту в 200 млн доларів спрямують на ці потреби.

АТ "Укргазвидобування", що є частиною Групи Нафтогаз, отримає кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку на суму €36,4 млн.

Також повідомлялося, що енергосистема України залишається стабільною, і в разі відсутності обстрілів віялових відключень влітку не очікується.

Також повідомлялося, що ціни на електроенергію в Європі зросли після повідомлень про нові ознаки корозії на французькому ядерному реакторі.