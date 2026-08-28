"Укренерго" почала реструктуризацію боргу за "зеленими" облігаціями

НЕК "Укренерго" розпочала операцію з управління боргом за облігаціями сталого розвитку на суму 825 млн дол. США.

Про це йдеться у повідомленні першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Сьогодні на Лондонській фондовій біржі опублікований запит до існуючих тримачів облігацій підтримати запропоновані зміни реструктуризації боргових зобов'язань.

"Очікуємо закриття транзакції вже в жовтні", – написав Шмигаль.

Шмигаль також пообіцяв, що завершення реструктуризації зобов'язань "Укренерго" створить умови для відновлення пошкоджених внаслідок російських обстрілів підстанцій та допоможе мінімізувати навантаження на тариф за послугу передачі електроенергії.

Ще у квітні 2025 року "Укренерго" узгодила з групою інвесторів, що контролюють близько 45% боргу, план управління заборгованістю. Його реалізацію планували завершити на початку липня 2025 року.

Інвесторам запропонували два варіанти:

Викуп облігацій за граничною ціною 65,125% від їхньої номінальної вартості. На це планують залучити $430 млн міжнародного фінансування під гарантії установи розвитку.

Обмін облігацій на нові, негарантовані папери "Укренерго" з погашенням у 2031 році та підвищеною ставкою доходності — 8,5% річних.

Якщо після добровільного викупу залишаться невитрачені кошти, ними пропорційно викуплять або обміняють решту облігацій за нижчою ціною (60%–68,7% від номіналу).

Водночас усі інвестори, які братимуть участь у викупі чи обміні, автоматично погоджуються на зміни в умовах облігацій і гарантій. Без цієї згоди операцію провести не вдасться.

Нагадаємо:

На початку листопада 2021 року державна компанія "Укренерго" розмістила єврооблігації на 825 млн дол під 6,7% річних. Гарантом повернення коштів виступив уряд, тобто всі платники податків.

Отримані кошти мали чітке цільове призначення: виплата боргів перед ВДЕ-виробниками.

У листопаді 2024 року НЕК "Укренерго" оголосила про тимчасове припинення платежів за своїми "зеленими" облігаціями сталого розвитку.

Державне підприємство "Гарантований покупець" подало позов до "Укренерго" на 6,5 мільярда гривень через заборгованість за послуги для відновлюваної енергетики.