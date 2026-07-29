Укренерго повідомляє про знеструмлення у регіонах

Внаслідок російських атак на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Харківській, Запорізькій і Миколаївській областях, також понад 30 населених пунктів залишаються знеструмленими через негоду.

Про це інформує Укренерго.

Внаслідок російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури – на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Харківській, Запорізькій і Миколаївській областях. "Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх абонентів", – говориться у повідомленні.

Через несприятливі погодні умови (гроза, пориви вітру) на ранок повністю або частково залишались знеструмленими понад 30 населених пунктів у чотирьох областях – Київській, Закарпатській, Дніпропетровській і Сумській. У кожному з регіонів ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених ліній.

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Активне енергоспоживання рекомендують перенести на денний час – з 10:00 до 16:00.

"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 29 липня, станом на 09:30, воно було на 11,1% нижчим, ніж в цей час попереднього дня – у вівторок", – говориться у повідомленні.

Причина змін – ясна погода майже на всій території України. Це зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 28 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 5,3% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок, 27 липня. Причина змін – спадання спеки та зменшення необхідності у масовому використанні кондиціонерів.

Нагадаємо:

Унаслідок російських атак без світла 28 липня залишилася частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях.