Україна зможе продавати більше електрики в Європу

Максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС збільшена до 650 МВт.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За його словами, з березня 2024 року і дотепер максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови була на рівні 550 МВт.

Він зазначив, що наразі Україна здійснює торгівлю електроенергією з усіма сусідніми європейськими країнами – Словаччиною, Румунією, Угорщиною, Польщею та Молдовою. Щовесни обсяги експорту зростають, а імпорт – зменшується.

"Збільшення максимальної потужності експорту позитивне для України — і як додаткова можливість балансування енергосистеми без обмежень генерації, і як інструмент отримання додаткового прибутку від зовнішньої торгівлі та наповнення державного бюджету", – підкреслив Галущенко.

Нагадаємо:

Україна у березні 2025 року наростила експорт електроенергії на 131% – до 76,3 тис МВт*год, імпорт збільшився на 11% – до 272,3 тис МВт*год.