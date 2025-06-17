В "Укренерго" закликали українців користуватись потужними електроприладами вдень

В Україні є необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денний час.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Сьогодні є необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денні години — період найефективнішої роботи сонячних електростанцій. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 18:00", – закликали в компанії.

Крім цього, в "Укренерго" зазначили, що 17 червня станом на 9:30 енергоспоживання було на 5,1% вищим, ніж попереднього дня — у понеділок.

"Причина — хмарна погода та дощ у західних регіонах нашої держави, що зумовлює низьку ефективність побутових сонячних електростанцій у кількох областях. Відповідно — зросло енергоспоживання із загальної мережі", – пояснили в компанії.

Разом з тим 16 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня — у п’ятницю, 13 червня. Причина таких змін — традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку тижня.

Нагадаємо:

Т.в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт повідомив, що енергосистема України залишається стабільною, і в разі відсутності обстрілів віялових відключень влітку не очікується.