Україна та Молдова збільшили максимальну потужність експорту електрики до ЄС

Максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС збільшена до 900 МВт.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Збільшення максимальної потужності експорту – важливий крок, який полегшить балансування української енергосистеми. А також дасть змогу українським електростанціям отримати додатковий прибуток, що дозволить спрямувати додаткові ресурси на ліквідацію наслідків російських обстрілів та підготовку до зими", – сказав очільник відомства Герман Галущенко.

Він наголосив, що експорт електроенергії з України здійснюється виключно за умов профіциту потужності в енергосистемі.

За словами голови правління НЕК "Укренерго" Віталія Зайченка, термін чинності нового ліміту – до 1 серпня, оскільки надалі максимальна експортна потужність буде переглядатись щомісячно. У процесі щотижневої оцінки стану мережі – величину експорту може бути скориговано, відповідно до вимог операційної безпеки, додав він.

Нагадаємо:

1 травня максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС збільшена до 650 МВт.