Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Україна та Молдова збільшили максимальну потужність експорту електрики до ЄС

Альона Кириченко — 3 липня, 10:35
Україна та Молдова збільшили максимальну потужність експорту електрики до ЄС
Getty Images

Максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС збільшена до 900 МВт.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Збільшення максимальної потужності експорту – важливий крок, який полегшить балансування української енергосистеми. А також дасть змогу українським електростанціям отримати додатковий прибуток, що дозволить спрямувати додаткові ресурси на ліквідацію наслідків російських обстрілів та підготовку до зими", – сказав очільник відомства Герман Галущенко.

Він наголосив, що експорт електроенергії з України здійснюється виключно за умов профіциту потужності в енергосистемі.

За словами голови правління НЕК "Укренерго" Віталія Зайченка, термін чинності нового ліміту – до 1 серпня, оскільки надалі максимальна експортна потужність буде переглядатись щомісячно. У процесі щотижневої оцінки стану мережі – величину експорту може бути скориговано, відповідно до вимог операційної безпеки, додав він.

Нагадаємо:

1 травня максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС збільшена до 650 МВт.

Міненерго експорт електроенергії

експорт електроенергії

Україна та Молдова збільшили максимальну потужність експорту електрики до ЄС
Україна подвоїла експорт електроенергії
Експорт електроенергії з України зріс майже вдвічі

Останні новини